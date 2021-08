Ottomila posti di lavoro in meno nel secondo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I settori più colpiti quelli dell'accoglienza e della ristorazione che hanno risentito maggiormente delle restrizioni adottate per far fronte alla pandemia. E' quanto emerge dai dati elaborati dalla Camera di commercio. Il presidente Ivo Blandina: “Un disastro annunciato”.

