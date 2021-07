Per il terzo giorno consecutivo continua l'emergenza incendi a Messina. In nottata paura per un rogo divampato nei pressi di una fabbrica di fuochi d'artificio. Stamattina alcuni focolai si sono riattivati a Camaro Superiore nella zona del complesso il Mito. E il Sinalp chiede la riforma dei forestali e ricorda la morte dell'operaio messinese Paolo Todaro.

