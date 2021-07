Incendi a Messina, le foto dall'alto tra Bordonaro e San Giovannello

È ancora in fase di spegnimento, sebbene sotto controllo, il vasto incendio che ha bruciato le colline di Camaro. A operare sono rimasti gli uomini della Forestale, con l’ausilio di un canadair. Ma non c’è tregua per i vigili del fuoco, alle prese con un altro grosso incendio, divampato in contrada Baglio a San Giovannello. Anche in questo caso prezioso è l’apporto dei mezzi aerei. Altri fronti aperti a Minissale e Bordonaro. Preoccupa soprattutto quest'ultimo, visto che le fiamme minacciano una fabbrica di fuochi d'artificio. Situazione al momento sotto controllo. E' stato necessario, per mettere insieme dieci squadre di vigili del fuoco, richiamare anche chi era libero dal servizio.

In giornata altri roghi si sono sviluppati sulle colline di Salice, San Michele e Cumia.

