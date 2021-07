Un vasto incendio sta bruciando le colline tra Camaro, Catarratti e il complesso Mito, al centro di Messina. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia, non facile da raggiungere per le tre squadre dei vigili del fuoco che sono in questi minuti impegnate per tentare di domare l'incendio. Il centralino dei vigili è preso d'assalto dalle telefonate di cittadini allarmati, le operazioni di spegnimento si preannunciano tutt'altro che semplici.

