Messina contro gli incendi: Camaro sotto controllo, fiamme a San Giovannello

È ancora in fase di spegnimento, sebbene sotto controllo, il vasto incendio che ha bruciato le colline di Camaro. A operare sono rimasti gli uomini della Forestale, con l’ausilio di un canadair. Ma non c’è tregua per i vigili del fuoco, alle prese con un altro grosso incendio, divampato in contrada Baglio a San Giovannello. Anche in questo caso prezioso è l’apporto dei mezzi aerei.

In giornata altri roghi si sono sviluppati sulle colline di Salice, San Michele e Cumia.

