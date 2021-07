Anche oggi si è vissuta una mattinata di passione sul tratto autostradale Ponte Gallo-Messina. Lunghe code si sono formate intonro alle 9,30 per via di un mezzo pesante in avaria. Disagi quasi quotidiani a causa dei lavori sul viadotto Ritiro. Ed il consigliere di circoscrizione Biancuzzo torna a chiedere l'eliminazione del pedaggio in quello che fra l'altro sarebbe da considerare un tratto di tangenziale

