Conferenza dei servizi questa mattina in prefettura sulla scuola. Presente la sottosegretaria alla Pubblica istruzione Barbara Floridia. All'ordine del giorno l'imminente inizio dell'anno scolastico. Annunciati ingenti finanziamenti per trasporti, aule e persino per l'assunzione del mobility manager. Parola d'ordine: riaprire in presenza

