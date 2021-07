Sono giorni infernali per la viabilità autostradale, soprattutto in tangenziale tra Messina e Villafranca. Anche questo weekend è stato da incubo per chi si è messo in viaggio su questo tratto della Messina-Palermo. A causare disagi e lunghe code i lavori sul viadotto Ritiro. Oggi se n'è parlato in commissione a Palazzo Zanca con il Cas e la ditta. Si prospettano altri mesi di passione, anche il prossimo inverno

© Riproduzione riservata