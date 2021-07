Dall'Atm sono in arrivo delle novità sulle tariffe. Non cambiano i prezzi attuali, ma ci saranno nuovi biglietti e nuove formule di abbonamento soprattutto per la sosta nei parcheggi. Ad esempio ticket per viaggiare sui bus per tre giorni e mille euro annuali per lasciare l'auto al Cavallotti. Intanto va avanti l'iter per assumere 60 autisti. Il 3 agosto iniziano le prove pratiche

© Riproduzione riservata