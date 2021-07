Messina, il caso Carità verrà discusso alla Camera in commissione Giustizia

Sbarca in commissione giustizia la vicenda Carità, il lungo iter processuale che, a 23 anni dall'alluvione che ha causato quattro vittime, non ha portato ad alcun risarcimento. Domani question time alla presenza del sottosegretario Sisto. A presentare un'interrogazione al ministro della Giustizia Maria Carla Cartàbia era stato il deputato messinese di Forza Italia Matilde Siracusano. Sulla questione l'impegno di Pierantonio Zanettin capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio ed ex membro del Csm.

