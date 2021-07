Vaccini, le nuove strategie di Messina per la campagna estiva

Sono 3500 i vaccini somministrati ieri a Messina e provincia, la maggior parte dei quali, 3109, sono rappresentati dai richiami. La preferenza al solito è per Pfizer. Adesso bisogna mettere a punto una nuova strategia vaccinale, in vista delle vacanze, per l'accesso al serpentone ma anche per la somministrazione dei tamponi. Ieri 15 persone sono risultate positive al Covid nei nostri centri screening. Intanto continua l'iniziativa "Le vie del vaccino" per incentivare la campagna. Le parole del Commissario Covid Alberto Firenze, specialista in Igiene e Medicina preventiva, agli indecisi.

