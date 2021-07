Messina, l'ultimo saluto a Kevin Costantino. Bordonaro in lacrime

Una grande folla, in maglia bianca, tanta commozione, un lungo applauso e i fuochi d’artificio hanno accolto il carro funebre di Kevin Costantino, i cui funerali si sono tenuti questo pomeriggio nella chiesa di Bordonaro.

È stato l’ultimo saluto al giovane sfortunato ragazzo che, lunedì, ha perso la vita in un incidente in via Uberto Bonino, all’incrocio con via Bonsignore. Il ventenne, in sella a un SH Honda 300, si è violentemente scontrato con una Opel Mokka e, dopo il forte impatto, è andato a sbattere sulla vettura del tram in sosta alla fermata Gazzi. Le condizioni sono apparse subito gravi e, infatti, per Kevin non sono servite a nulla la corsa e le cure in ospedale.

Una giornata triste per tutto il rione della zona sud, mentre continuano le indagini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire quale dei due mezzi non abbia rispettato il semaforo rosso. Una mancanza di rispetto del codice stradale che si è rivelata fatale per il ventenne, che lavorava come macellaio in un supermercato.

La donna che era alla guida dell’auto, invece, è indagata per omicidio stradale

