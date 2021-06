Rivoluzione in arrivo per il Tram. Fondi per quasi sessanta milioni saranno utilizzati da qui ai prossimi due anni. Appalto in corso per ripristinare le 15 vetture. Entro metà del 2022 lavori sull'intero tracciato. Sarà eliminato un binario a Provinciale e in via Vittorio Emanuele per restituire maggiore spazio alla città. Si lavora inoltre a un'ipotesi che prevede il trasferimento del percorso dalla cortina del porto alla via Tommaso Cannizzaro e al corso Cavour.

