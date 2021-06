Messina, De Luca dichiara guerra agli incivili: "Beccato lo zozzone di via Lucania" - VIDEO

"Beccato lo zozzone seriale di Via Lucania angolo Via Napoli !!! Messina sarà una città pulita solo quando tutti gli zozzoni seriali verranno individuati e puniti! Verbale di 600 euro!".

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha mostrato come le telecamere abbiano immortalato il cittadino che ha abbandonato i propri rifiuti in via Lucania, angolo via Napoli.

"Da giorni - ha scritto il primo cittadino - ci giungevano segnalazioni di sacchetti abbandonati in via Lucania angolo via Napoli e nonostante la MessinaServizi provvedesse puntualmente alla loro rimozione, il giorno successivo alle prime luci dell’alba rispuntavano altri sacchetti".

"Abbiamo subito inoltrato la segnalazione all’Ispettore Visalli, coordinatore della squadra Ambiente e rifiuti della polizia municipale, e stamane, come segnalatoci, alle 5.30 ecco giungere a piedi lo zozzone seriale, pronto ad abbandonare i suoi sacchetti nel solito angolo di strada ormai per lui diventato un cassonetto. Il signore alla polizia municipale non ha saputo dare alcuna spiegazione sul perché nonostante il suo condomino sia provvisto dei carrellati, lui continuasse ad abbandonare i sacchetti per strada e ha solo dichiarato “non fatemi il verbale perché sono pensionato”.

© Riproduzione riservata