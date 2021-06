Ha allarmato non poco la cittadinanza la notizia circolata ieri in città della chiusura dei drive in per i tamponi. I punti per il rilevamento dei contagi erano aperti dall’inizio della pandemia e hanno lavorato ininterrottamente sia al Sanfilippo che all’ex gasometro. Oggi un passo indietro, forse anche alla luce, dei contagi che ancora si registrano. La postazione sarà aperta, ma a mezzo servizio

