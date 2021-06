Rifiuti a Messina, nonostante il porta a porta... aumentano le bollette (+9%)

Brutte notizie in arrivo per i messinesi. Proprio nei giorni in cui la gestione rifiuti è sotto i riflettori, le prime indiscrezioni sulla Tari 2021 preannunciano un aumento delle bollette della spazzatura. Il costo dei rifiuti schizza a 54 milioni, l'anno scorso erano 48. E saranno tutti sulle spalle dei contribuenti.

La Tari 2021 riserverà sorprese amare per i messinesi. Il costo dei rifiuti cresce di 6 milioni rispetto ad un anno fa, per i cittadini significherà un aumento del 9% sulle bollette della Tari. Una cattiva notizia che arriva proprio mentre la città è divisa tra porta a porta, lamentele e sporcizia.

