Messina, l'Università all'Expo Dubai 2020 con un documentario sullo Stretto - IL VIDEO

L’Università di Messina sarà presente all’ Expo 2020 Dubai, l’Esposizione Universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, per presentare il meglio delle sue idee e dei suoi progetti innovativi.

Per il settore della biologia marina in particolare, la prof.ssa Nancy Spanò, Delegata alle Iniziative scientifiche a tutela dell'ambiente e del patrimonio marino, sta realizzando, in collaborazione con Pomona Pictures, un documentario sullo Stretto di Messina che, grazie alle sue caratteristiche idrologiche e biologiche, è un'area molto particolare e unica per il Mediterraneo.

Il documentario, che ha il fine di mostrare le bellezze naturistiche della nostra area, collaborano Mauro Galeano per le immagini aeree e Gianmichele Iaria per le immagini subacquee.

