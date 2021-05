Una nuova tappa del calendario delle riaperture dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Oggi in tutta Italia riaprono le palestre rimaste chiuse per ben 7 mesi. Lo scorso ottobre a Messina era scattata la protesta da una palestra sulla statale 114. Oggi siamo tornati lì per raccontare questo primo giorno di nuovo in sala.

© Riproduzione riservata