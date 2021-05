Messina, chiude d'improvviso il centro vaccinale del "Piemonte". Utenti prenotati spediti altrove

Chiude da oggi il centro vaccinale dell'ospedale Piemonte che da febbraio ha vaccinato centinaia di messinesi ad un ritmo di almeno duecento al giorno. Solo che oggi chi si era prenotato sulla piattaforma non era stato avvertito dal centro prenotazioni così come sembra il personale regolarmente sul posto di lavoro. C'erano medici, infermieri, informatici ma mancavano i vaccini. Disagi e proteste inevitabili. La responsabile vaccinale del neurolesi-Piemonte spiega: “Gli utenti possono andare in qualsiasi altro hub”. Solo che molti utenti erano vecchietti e fragili

