Inaugurato l'hub vaccinale a Taormina, Bolognari: pronti per il grande rilancio

“Una risposta concreta e utile per uscire dalla crisi sanitaria ed economica - secondo il sindaco Bolognari, che ha ricevuto la prima somministrazione al Lumbi - siamo pronti al grande rilancio della Perla dello Jonio in vista della stagione estiva. Lancio anche la proposta di poter effettuare, nell’ambito di un accordo nazionale ed europeo, presso il nostro hub le secondi dosi anche per turisti che visiteranno il comprensorio. Il tema delle cosiddette vaccinazioni in vacanza può diventare un’importante strategia per incentivare il turismo”.

© Riproduzione riservata