L'italia riapre: coprifuoco spostato alle 23, parola ai ristoratori messinesi

Sicuramente tra le misure più attese di questo nuovo decreto c'è quella che riguarda il coprifuoco. Da domani sera ci sarà un'ora di tempo in più per stare fuori, cenare al ristorante, mangiare una pizza, sorseggiare un cocktail. E infatti sono soprattutto loro, i ristoratori e i gestori dei locali, ad aver accolto positivamente questa notizia. A Messina, tra l'altro, coincide praticamente con il ritorno in zona gialla dopo oltre due mesi di chiusure. Li abbiamo ascoltati per capire come si stanno riorganizzando e cosa rappresenta per loro questa ora in più dopo mesi di sacrifici e sofferenze.

© Riproduzione riservata