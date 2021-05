Ammonta ad almeno 8.000 euro il danno causato da chi ha bruciato in tre notti diverse, in pieno centro cittadino, ben 15 cassonetti della raccolta indifferenziata. Si lavora sulle telecamere a circuito chiuso che potrebbero aver ripreso gli autori dei roghi. “Se il segnale era rivolto alla differenziata - dice il presidente di Messinaservizi Lombardo - non avrà alcun effetto. Sabato sarà rimosso l'ultimo cassonetto della città”.

© Riproduzione riservata