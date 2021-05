I cantieri della ex Fiera al centro di una guerra che si preannuncia lunga e senza esclusioni di colpi. La ditta Lupò che aveva in appalto gran parte degli interventi, prima ancora dell'Autorità portuale, ha deciso di rescindere il contratto d'appalto per presunta e grave inadempienza da parte dell'Autorità di sistema e preannuncia una causa civile di risarcimento.

