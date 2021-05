Il governo, grazie al pressing di Matilde Siracusano e all'intuizione del ministro per il Sud Mara Carfagna, che innesta l'intervento nel piano per l'emergenza Covid, stanzia 100 milioni di euro per le baraccopoli. Intanto in commissione passa il testo unico per la legge sul risanamento che prevede 250 milioni che a questo punto viene superato dal decreto. E resta in piedi il progetto qualità dell'abitare, altri 150 milioni in gioco.

