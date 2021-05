Scattano gli ultimi dieci giorni cruciali per la raccolta porta a porta in città. Da domani addio ai cassonetti in una prima porzione del centro, tra le vie Cavour, Cannizzaro e viale Principe Umberto. Si conta di chiudere tutto il 21 maggio. Una sfida iniziata ormai due anni fa e che ha cambiato totalmente la gestione dei rifiuti in città. Dure a morire però le cattive abitudini di troppi incivili.

