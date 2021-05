Messina, incendio distrugge due auto in via Polveriera a Bisconte. IL VIDEO

Oggi, poco dopo le sei, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di due autovetture in via Polveriera nel quartiere Bisconte di Messina. La squadra 1A della sede centrale è intervenuta prontamente con l'autopompa serbatoio e con un pick-up con modulo antincendio, riuscendo a raggiungere ed estinguere il rogo con l'utilizzo del liquido schiumogeno. Le cause sono in fase di accertamento. L'incendio ha interessato anche una terza autovettura che ha subito danni da irraggiamento. Messa in sicurezza e bonificata l'area coinvolta. Sul posto anche una pattuglia della Polizia che sta indagando sui fatti e sulle cause dell'incendio. Al momento nessuna pista è esclusa.

