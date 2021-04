Messina, sotto osservazione le varianti. Migliorano le condizioni della donna ricoverata per trombosi

I vaccini continuano a rappresentare una delle più importanti vie d'uscita per il Covid 19 che continua a non dare tregua. Sono le varianti adesso a preoccupare maggiormente. Quella inglese ha ormai soppiantato quella originale venuta da Wuhan, ma a Messina hanno fatto capolino anche la nigeriana e la brasiliana su cui si sta studiando. Da oggi per tutta la settimana la Regione ha dato il via ai vaccini senza prenotazione, sempre nelle fasce previste. Intanto crescono i casi di variante nigeriana a Messina, mentre migliora la donna ricoverata al "Papardo" per trombosi.

