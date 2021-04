La Regione ammorbidisce il decreto del premier Draghi che fissa da domani il minimo di studenti in presenza al 70% e, con una circolare, concede subito una deroga alle scuole siciliane. Potranno continuare al 50% delle presenze sino al 30 aprile. Poche a Messina le scuole che aumentano il numero degli studenti. In dad per un contagio la primaria Boer. Un nuovo positivo alla elementari Cristo Re della Mazzini.

