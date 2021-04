La storia di una grande incompiuta. Ecco la scala mobile di via Peculio Frumentario. Per anni si è parlato di quest’opera progettata nel lontano 2001, finita nel 2009 e mai entrata in funzione. 800 mila euro di soldi pubblici praticamente sprecati. E quella zona diventa ricettacolo di sporcizia e degrado.

