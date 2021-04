Oggi si è registrato un altro decesso nei reparti Covid dei nostri ospedali. Si tratta della quarta anziana proveniente dal nuovo focolaio scoppiato il 6 aprile scorso nella Casa di riposo “Come d'incanto”. Intanto procede l'open week end in Fiera. Ultimi due giorni per vaccinarsi senza prenotazione oltre a coloro che sono già iscritti in piattaforma. Intanto all'ex ospedale militare nuove iniziative per avvicinare la popolazione ai vaccini.

