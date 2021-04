È l'hub della Fiera di Messina ad ospitare il weekend lungo delle vaccinazioni senza prenotazioni. Solo sul viale della Libertà i cittadini messinesi avranno la possibilità di rispondere alla chiamata della Regione che, alla luce dei numeri che non decollano, ha deciso di superare l'ipotetico limite delle prenotazioni, aprendo alle vaccinazioni in libertà, pur sempre per le categorie attive in questo momento. In collegamento Sebastiano Caspanello

