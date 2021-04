Solo 9 le farmacie di Messina e provincia che finora hanno aderito per iscritto alla campagna vaccinale. Un passo indietro per la classe dei farmacisti. I numeri delle adesioni sul territorio comunicati da Ferderfarma non corrispondono alla realtà, spiega il presidente dell'Ordine dei farmacisti, perché ci sono una serie di motivi che non erano stati valutati. Vediamo di che si tratta.

