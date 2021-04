Ancora contagi nelle scuole. Quattro positivi in due plessi diversi al comprensivo Enzo Drago. In dad 39 classi. Chiusa la Principe di Piemonte. Due contagi alle elementari Cristo Re-Buon pastore che dipendono dal comprensivo Mazzini. Una classe in dad e plesso chiuso per sanificazione. Un contagio al Maiorana. Secondo i dati dell'ufficio scolastico provinciale i contagiati a scuola sono 278: lo 0,38 del totale della popolazione scolastica.

