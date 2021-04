In serie D prosegue la marcia verso la promozione dell'Acr Messina che superando in trasferta il Paternò ha mantenuto le distanze dalle due inseguitrici, vincenti a loro volta, la Gelbison sulla Cittanovese e il Fc Messina sul Biancavilla.

Domenica prossima il torneo si fermerà per una settimana per effettuare i recuperi mancanti. In campo a Roccella anche la formazione di Massimo Costantino.

