Un 26enne di Piedimonte Etneo è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di omicidio stradale e calunnia. Il giovane era alla guida dell'auto che lo scorso 26 giugno, dopo una manovra azzardata, si scontrò con un ciclomotore provocando la morte di un 19enne. Inizialmente come conducente era stato indicato un 23enne ma le intercettazioni ambientali, disposte dalla Procura di Messina, hanno svelato la verità.

