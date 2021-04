Al via l'open week di AstraZeneca a Messina: in campo anche i medici di base

Partito oggi il weekend open day per i vaccini Astra Zeneca. La concentrazione soprattutto all'hub della Fiera dove in un padiglione sono stati convogliati gli utenti prenotati e nell'altro quelli che hanno deciso volontariamente di fare il vaccino anglo svedese. Piuttosto ordinate le file, qualche attesa ci sta ma alla fine tutte erano sodisfatti. Da lunedì sono scesi in campo anche i medici di medicina generale che stanno vaccinando soprattutto nei loro studi e negli Hub.

