La gran parte dei redditi a Messina non ha subito forti ripercussioni dal lockdown e dalla pandemia. A soffrire sono l'8% dei messinesi visibili al fisco e coloro che lavorano in nero che sono almeno trentamila. A sostenerlo, in un rapporto di imminente pubblicazione, è l'economista Michele Limosani che suggerisce una redistribuzione delle risorse non escludendo una sorta di Covid tax.

