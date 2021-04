Pasquetta, a Messina restano a casa anche gli... "Spampanati"

Per il secondo anno consecutivo non è stato possibile celebrare la tradizionale processione degli Spampanati, promossa dalla Confraternita Santa Maria della Mercede in San Valentino. Rimandata alla prossima Pasquetta la gioiosa e colorata processione che affonda le sue radici nella storia religiosa di Messina e che celebra l'incontro tra le statue del redentore e della Madonna che, partite entrambe dalla piccola chiesa della Mercede arrivano in corteo fino alla cattedrale nel giorno del Lunedì dell'Angelo.

