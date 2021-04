A tu per tu con l'arcivescovo Accolla: "Usciamo dalle nostre chiese. Crisi di vocazione? Il problema è la credibilità di noi preti"

A tu per tu con l’arcivescovo Giovanni Accolla: quasi 5 anni di vescovado a Messina, il suo bilancio. La fede ai tempi del Covid, il dissesto delle casse della Curia, la crisi di vocazione, il Ponte, la benedizione alle coppie gay, i tanti Renzo Tramaglino che caratterizzano la politica italiana.

Seconda Pasqua ai tempi del Covid. Tredici mesi di una lunghissima Via Crucis. Nel buio come ci si orienta?

«Siamo ancora nel tunnel. Però non c'è il tappo dell’altra parte, prima o poi la luce si vedrà, di questo ne sono più che convinto. Servono segni di speranza da chi è protagonista: dai ricercatori a chi ci governa, dall’esperienza ecclesiale a quella dell’ultimo cittadino. Tutti possiamo dare il nostro contributo. Ritengo che sia ancora presto per fare previsioni, la normalizzazione richiederà tempo. Ma una cosa voglio dirla: se la normalizzazione dovesse raffigurarsi come un ritorno al passato non so se l’uomo avrebbe fatto passi in avanti. Io penso che tutte le esperienze, anche quelle negative debbano necessariamente diventare intelligenza del cuore. E non sto sbagliando nel dire intelligenza del cuore o sapienza del cuore perché la sapienza della mente tante volte ha creato anche mostri. Penso a chi ha ideato le camere a gas o le deportazioni: non erano certo uomini imbecilli. La testa l'avevano, la utilizzavano male. Ecco perché io parlo della sapienza del cuore. Oggi chi ci governa deve pensare innanzitutto alla salute ma anche un po' alla vita sociale e quindi all’economia che regge la vita sociale. Serve trovare un equilibrio. Ma ripeto: è importante che l'uomo sappia che se ciò che stiamo vivendo non diventa saggezza non c'è progresso».

Lo scorso anno l’immagine iconica di Papa Francesco, solo in una piazza San Pietro deserta. La Chiesa che si fa uomo, che torna a essere Cristo in croce con le sofferenze del mondo intero sulle spalle. Ci racconta la sua piazza San Pietro, la solitudine dell’arcivescovo di Messina nei momenti di grande sofferenza e davanti ai drammi del suo gregge.

«I disagi non sono stati pochi, nel mio ruolo ho fronteggiato le conseguenze dei provvedimenti: prima comunione sì, prima comunione no; cresima sì, cresima no. Tutta una serie di punti interrogativi a cui abbiamo dovuto dare risposte. Ma le cose belle della vita religiosa sono state rappresentate da una maggiore sensibilità nella carità e nella solidarietà. La gente in questo periodo è diventata più generosa, a cominciare come sempre dalla gente più umile. Circa la solitudine del Papa a piazza San Pietro ho una cosa da sottolineare: in quel momento la piazza era vuota ma era colmo il mondo di sguardi su di lui. Non voglio essere frainteso: ma come vorrei che le nostre chiese si svuotassero totalmente. Ma non per perdere clienti ma perché tutti quelli che viviamo una dimensione religiosa diventassimo tutti missionari e quindi vivessimo quella esortazione frutto del magistero della Chiesa. Vorrei le porte delle chiese aperte ma non per aspettare che la gente entri ma perché quelli che siamo dentro possiamo veramente uscire per portare la gioia dell'annuncio della morte e Risurrezione del nostro Signore. Dobbiamo cogliere il disagio della gente come opportunità e riprendere coscienza della missionarietà della vita della chiesa. Allora sarei contento se le nostre chiese si svuotassero».

