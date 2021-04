Vaccini a Messina, molti fragili al "Papardo". Ieri 400 vaccini in Fiera

La campagna vaccinale prosegue sempre con i margini dovuti alle dosi risicate di vaccini che sono arrivate e con quelli rimasti nei frigoriferi delle aziende. In Fiera ieri sono stati effettuati circa 400 vaccini. Quasi tutti Moderna. Molte persone fragili vengono mandate all'ospedale "Papardo" dove si è individuato un giorno l'8 aprile per i prenotati Asp. Alcuni arrivano anche al Piemonte. Ma non vengono mandati dalla Fiera spiega il commmissario per l'emergenza, Firenze.

