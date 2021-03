In attesa che anche l'esercito possa entrare a pieno titolo nel piano vaccinazioni con il suo sofisticato laboratorio del Dipartimento Militare di Medicina Legale i medici di famiglia si organizzano dopo l'accordo firmato l'8 marzo scorso a Palermo. Possono iniziare da subito a somministrare i vaccini nei centri attrezzati dall'Asp ma non ancora nei propri studi per la mancanza di un codice d'accesso.

