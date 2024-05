Infermiera del Piemonte aggredita in Pronto soccorso, è il terzo episodio in un mese a Messina

Ennesima aggressione a professionisti sanitari, in questo caso nei confronti di un’infermiera del Pronto soccorso del Presidio ospedaliero Piemonte, la terza in poco più di un mese nella città di Messina.

"Un dato che è sicuramente allarmante e che richiede soluzioni e rapidi interventi", scrivono in una nota il segretario provinciale di UGL Salute Messina Fabrizio Denaro e il segretario provinciale UTL-UGL Tonino Sciotto. La Ugl Salute aveva nelle scorse settimane "rilanciato in più occasioni alcune proposte come l’operatività 24 ore su 24 di posti di pubblica sicurezza in tutte le strutture ospedaliere, l’installazione di pulsanti anti aggressione collegati con le forze dell’ordine, l’uso di bodycam e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sul ruolo dei professionisti sanitari". Inoltre, era stato chiesto di "includere corsi base di autodifesa nella formazione degli operatori". Infine "avevamo inviato una nota alle Direzioni delle 3 Aziende Ospedaliere e dell’IRCCS per chiedere l’attuazione del DA n. 1603 in tema di prevenzione di atti di violenza e aggressioni verbali o fisiche verso operatori sanitari. Ad oggi, purtroppo, solo una Direzione Generale ha riscontrato la nota esplicitando le iniziative messe in essere per applicare il DA".