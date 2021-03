Vaccini a Messina, tra blocchi e nuove prenotazioni

La situazione vaccini tiene banco anche oggi. Da un lato la sospensione dei vaccini Astrazeneca in tutta Italia che sta disorientando molto la popolazione e dall'altro il via alla fascia dei fragili che da oggi possono prenotarsi nella piattaforma della struttura commissariale nazionale per la somministrazione degli altri due vaccini. Molti però non riescono a farlo. E' probabile che non tutti siano inseriti nelle liste dell'Asp. Le 15 aree di patologia definite nella prima tabella oggi sono state racchiuse in 13 indici.

© Riproduzione riservata