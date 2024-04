Ponte sullo Stretto, il sopralluogo degli urbanisti della Regione a Messina

Arrivano domani, a Messina e nei Comuni della provincia interessati dal progetto del Ponte sullo Stretto, i componenti del Comitato tecnico-scientifico dell’Urbanistica regionale. Gli esperti, accompagnati dal dirigente del Dipartimento della Regione siciliana, l’ing. Calogero Beringheli, effettueranno un sopralluogo «per la valutazione delle opere e dei cantieri previsti sul territorio», così come dei rilievi e delle proposte alternative presentate dalle Amministrazioni coinvolte, cioè quelle del capoluogo e di Saponara, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena.

Una visita sul campo prevista nell’ambito delle indicazioni emerse durante la Conferenza dei servizi, svoltasi lo scorso 16 aprile a Roma, nella sede del ministero dei Trasporti. Il Comitato dell’Urbanistica, a Messina, si recherà nelle zone di Contesse e Gazzi, in quelle dove sono previste le stazioni della Metropolitana dello Stretto (Viale Europa, Annunziata e Papardo) e a Ganzirri-Torre Faro. Come scrive nella pagina istituzionale del Comune di Saponara, il sindaco Giuseppe Merlino, «resta alta l'attenzione da parte di tutta l'Amministrazione comunale sulle attività connesse alla realizzazione del Ponte sullo Stretto che interesseranno il nostro territorio, sempre nell'interesse generale e a tutela dei cittadini». Stesso discorso che ovviamente riguarda anche tutti gli altri Comuni.