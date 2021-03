L'inciviltà dei messinesi, che non si arrendono al nuovo sistema della raccolta differenziata, non ha limiti. Sulla riviera nord, quella che sino a qualche anno fa era la terrazza per le consumazioni di un bar pizzeria, è diventata una discarica abusiva. L'ex ritrovo Trocadero, che sorge su terreno demaniale a Pace è stato abbandonato dalle istituzioni. Attorno all'edificio solo sporcizia, sacchi di spazzatura e erbacce.

