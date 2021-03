Vaccini a domicilio a Messina, la prima è la signora Francesca: "E' indispensabile, fatelo anche voi"

La signora Francesca Natoli, di 84 anni, è stata la prima vaccinata a domicilio a Messina. Nella sua casa questa mattina sono arrivati il dottor Gianfranco Nastasi, coordinatore del team Usca e le dottoresse Marta Giordano e Margherita Messina. Dopo la parte burocratica, alla signora Natoli è stata somministrata la dose di vaccino Moderna: è stata la prima del 1500 anziani prenotati a Messina, mentre in totale sono 11mila, attualmente, i vaccinati over 80 prenotati in tutta la provincia.

"Il vaccino è indispensabile - ha detto la signora Natoli - ci ha tranquillizzato vedere le immagini dei primi vaccinati in ospedale. Appena sarà immune uscirò e andrò a passeggio, a casa di mia figlia a riabbracciare i miei parenti. E' un momento di gioia, io non ho sentito neanche l'ago. Fatelo, è il consiglio che mi sento di dare ai miei coetanei".

