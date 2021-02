Scuola in presenza da ieri al tecnico Verona Trento dove un contagio aveva determinato la dad per una classe e l'isolamento per diversi professori. In dad una classe al comprensivo Tremestieri e una classe delle elementari del comprensivo Mazzini. Anche oggi chiuso il Boer in attesa dell'esito dei tamponi arrivato in tarda mattinata. Tutti negativi i dipendenti. Si torna in classe domani.

