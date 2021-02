Scuole e covid a Messina, per l'assessore Tringali "Non bastano gli psicologi"

L'assessore comunale alla Pubblica istruzione Laura Tringali promuove a metà l'utilizzo degli psicologi per l'emergenza Coronavirus nelle scuole annunciato dal commissario Covid Marzia Furnari. Il responsabile della Pubblica istruzione chiede l'istituzione di uno staff per ogni scuola che comprenda anche la figura del medico. Si allungano i tempo per l'attivazione delle mense scolastiche. Fallisce la possibilità di andare all'affidamento diretto per trenta giorni. Unica strada quella dell'appalto. Refezione entro i primi giorni di marzo

