Lo screening delle scuole mette in evidenza ancora due positivi alla Beata Eustochia. Una docente positiva al Maurolico, tre classi e quattro professori in isolamento fiduciario e in dad. Un nuovo positivo alla Vittorini ma alla sezione staccata dell'Annunziata. Questa volta un' insegnante. Tre classi delle elementari in dad. Rientrano in aula le 8 classi poste in isolamento.

© Riproduzione riservata