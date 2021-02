Vaccini, a Messina si cerca un centro hub

Oggi anche a Messina parte la somministrazione dei vaccini Astrazeneca alle forze di polizia. Il personale prenotato si troverà al Mandalari per avviare questa nuova fase. Sul fronte vaccini over 80, dove si è registrato il forfait di Policlinico e Piemonte, si apre l'ipotesi del Dipartimento Militare di Medicina Legale. Chiesta la disponibilità per allestire anche un centro Hub per i vaccini di massa nella struttura militare. In alternativa un padiglione della Fiera. Disponibilità dell'autorità di sistema.

